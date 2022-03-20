Hyundai, elektrikli araçlar için Endonezya'da fabrika açtı

Hyundai Motor Company, Güneydoğu Asya'daki ilk fabrikasını Endonezya’nın başkenti Jakarta'da açtı. Şirket, bu fabrikada sadece elektrikli otomobil üretecek.

Son zamanlarda oldukça popüler olan elektrikli otomobiller, markaları yeni fabrikalar açmaya zorluyor.

Hyundai, Endonezya’da 250 bin adetlik üretim kapasitesine sahip fabrikasını hizmete açtı. Güneydoğu Asya'daki ilk fabrikasını Endonezya’nın başkenti Jakarta'da açan şirket, 1.55 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Hyundai’nin “sürdürülebilir kalkınma” ve 'insanlık için ilerleme' vizyonuna uyum sağlayan fabrika, otomotiv sektöründeki elektrikli model ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda güneş panelleri gibi çevre dostu teknolojilerin üretiminde önemli bir rol oynayacak.

ENDONEZYA HYUNDAI İÇİN ÖNEMLİ

Endonezya, Hyundai’nin gelecekteki mobilite stratejisi için önemli bir merkez durumunda bulunuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, hizmete açılan yeni fabrikayla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi.

"Bu tesis, otomotiv endüstrisinde ve özellikle elektrikli araçlar alanında kilit bir rol oynayacak. Ayrıca, şu anda yapım aşamasında olan pil hücresi tesisi aracılığıyla da Endonezya'da elektrikli araç ekosisteminin kurulmasına katkıda bulunmaya devam edecek.

Endonezya'nın küresel piyasalarda önemli bir rol oynamasına daha fazla yardımcı olacak ve aynı zamanda Hyundai'nin gelecekteki teknolojilerinin temel üretim merkezi olacak."