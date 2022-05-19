Hyundai, elektrikli araçlar için Güney Kore'ye 16.5 milyar dolar yatırım yapacak

Hyundai, elektrikli araçlar için Güney Kore'ye 16.5 milyar dolar yatırım yapacak

Hyundai, Güney Kore'deki elektrikli araç işini genişletmek için 2030 yılına kadar toplam 21 trilyon won (16.54 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Piyasaya sürdüğü Ioniq modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde eden Güney Koreli Hyundai, kendi ülkesi için kesenin ağzını açtı.

16.5 milyar dolar yatırım yapacak

Hyundai, Güney Kore'deki elektrikli araç işini genişletmek için 2030 yılına kadar toplam 21 trilyon won (16.54 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Hyundai Motor ve Kia'yı barındıran Güney Koreli otomobil grubu, 2030 yılına kadar Güney Kore'de yılda 1,44 milyon adet elektrikli araç üretecek.

Otomobil grubu yaptığı açıklamada, Güney Kore'deki 1.44 milyon adet üretim hacminin, 2030 yılında 3.23 milyon adetlik toplam küresel elektrikli araç üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 45'ini oluşturacağını söyledi.

Hyundai'nin ABD planları

Reuters geçen hafta, Hyundai'nin ABD'nin Georgia eyaletinde yeni bir elektrikli araç üretim tesisi kurmayı planladığını bildirmişti.

Atlanta Journal-Constitution, Güney Koreli şirketin yeni bir fabrika inşa etme planlarının bir parçası olarak Georgia'ya 7.5 milyar dolar yatırım yapacağını ve 8 bin 500 kişiyi işe alacağını açıkladı.