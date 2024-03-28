Hyundai, elektrikli araçlara 3 yıl içinde 51 milyar dolar yatıracak Hyundai, elektrikli araçlar ve yeni mobilite işindeki büyüme potansiyelini desteklemek için üç yıl içinde 68 trilyon won (51 milyar dolar) yatırım yapacak.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli araç pazarına dev yatırımlar yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Hyundai, elektrikli araçlar ve yeni mobilite işindeki büyüme potansiyelini desteklemek için üç yıl içinde 68 trilyon won (51 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

80 bin kişi işe alacak

Ayrıca şirket, söz konusu yatırımlar kapsamında 80 bin kişiyi de işe alacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yatırımın yarısından fazlası elektrikli araçlar için yeni Ar-Ge alt yapısı ve montaj hatları için, kalan kısım ise yazılım tanımlı araçlar (SDV’ler) ve batarya teknolojisi de dahil olmak üzere elektrikli araçların Ar-Ge’si için harcanacak.

Güney Koreli şirketin hedefi; elektrikli otomobil alanında 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olmak.

Şirket, 2030 yılına kadar kendi ülkesindeki yıllık elektrikli araç üretimini 1,51 milyon adete çıkarmayı planlıyor.