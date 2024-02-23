Hyundai, elektrikli büyük SUV modeli Ioniq 7'yi haziranda tanıtacak Hyundai, elektrikli model gamındaki üçüncü modeli Ioniq 7'yi 28 Haziran'da düzenlenecek olan Busan Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracak.

ensonhaber.com

Hyundai'nin yeni elektrikli SUV modeli Ioniq 7, 28 Haziran'da düzenlenecek olan Busan Otomobil Fuarı'nda ilk kez karşımıza çıkacak.

Yaklaşan Hyundai Ioniq 7'nin üretim öncesi prototipi, daha önce Almanya'daki kamuya açık yollarda test edilirken kameralara yakalanmıştı.

Yakın zamanda tanıtılan Kia EV9 ile temellerinin çoğunu paylaşacak olan elektrikli SUV, markanın fütüristik elektrikli otomobil serisinin üçüncü otomobili olarak gelecek.

Ioniq 7, Volvo EX90'a uzun vadeli bir rakip olmak için Ioniq 5 crossover ve Ioniq 6 coupé'nin üzerinde yer alacak.

Hyundai Ioniq 7 neler sunacak

Yeni elektrikli otomobille ilgili çok az detay biliniyor. Ancak şirketin 2021 yılında tanıtılan Seven Konsepti'nden birçok detay karşımıza çıkabilir.

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda olması beklenen Ioniq 7, Hyundai'nin amiral gemisi modeli olacak.

Seven Konsepti'nde gördüğümüz detayların üretim aracına da taşınması hâlinde özellikle Ioniq 5'te gördüğümüz tasarım dilinin kullanılacağını söyleyebiliriz.

Görsel: Hyundai Seven konsepti

Konseptten alınan özellikler arasında muhtemelen büyük arka cam, far detayları ve yan aynalar yer alacak.

Hyundai Ioniq 7 ve Kia EV9'un her ikisinin de Hyundai- Kia E-GMP platformunu temel aldığı göz önüne alındığında, ikisinin de aynı güç aktarım mekanizması kurulumunu paylaşması muhtemel.

Kia EV9, 540 km menzil sunan 99,8 kWh batarya ile çalışıyor. Diğer pazarlarda 76,1kWh bataryaya sahip giriş seviyesi bir model de yer alıyor.

Henüz kesin detaylar açıklanmasa da, Ioniq 7'nin çeşitli güç seçenekleri ve uzun menzil değerleriyle piyasaya sunulması bekleniyor.

Hyundai Ioniq 7 test görüntüleri: