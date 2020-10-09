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    Hyundai, elektrikli Kona modellerini batarya sorunları nedeniyle geri çağırıyor

    Hyundai, bataryalarda yangın riski nedeniyle bazı Kona modellerini geri çağırdığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 09:02
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    Hyundai, elektrikli Kona modellerini batarya sorunları nedeniyle geri çağırıyor

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz yıllarda satışa çıkardığı elektrikli Kona modellerini geri çağırma kararı aldı.

    Toplamda 25 bin 564 Kona modelini geri çağıran şirket, söz konusu araçların bataryalarında yangın oluşma riskinin bulunduğunu söylüyor.

    Güney Kore Ulaştırma Bakanlığının yayınladığı bildiriye göre, bu geri çağırma 2017 Eylül ve 2020 Mart ayları arasında üretilen Kona Electric modellerini kapsıyor.

    hyundai

    DAHA ÖNCE YANGINA SEBEP OLDU

    Hyundai'nin paylaştığı verilere göre batarya sorunu, biri Kanada ve biri Avusturya'da olmak üzere toplamda 13 yangına sebep oldu. Ancak bu yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

    Son olarak Hyundai'nin Kona modelinde LG Chem tarafından üretilen bataryaların kullanıldığını belirtelim.

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