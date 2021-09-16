Hyundai elektrikli otomobil satışlarını ikiye katladı

Hyundai'nin toplam şarj edilebilir otomobil satışları, ağustos ayında iki kat arttı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka kendi modellerini piyasaya sürüyor ve satışlarını artırmaya devam ediyor.

Bu markalardan biri olan Güney Koreli Hyundai'nin ağustos otomobil satışları yüzde 2,7 düştü ve 298 bin 194 olarak kayıtlara geçti.

Şirketin otomobil satışları düşmesine rağmen, hibrit ve şarj edilebilir otomobil satışları ikiye katlandı.

YÜZDE 114 ARTIŞ

Hyundai, şarj edilebilir otomobil kısmında ağusosta 14 bin 356 adet otomobil sattığını açıkladı. Bu da satılan otomobillerin yüzde 4.8'ini oluşturuyor. Markanın elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artış gösterdi.

Verilere göre, ağustos ayında zirvede 6 bin 706 adet satışla Hyundai Ioniq 5 yer alıyor. Hyundai Kona Electric ve Hibrit Hyundai Tucson listenin diğer basamaklarında sıralanıyor.