Hyundai, Fiat ve Renault ülkemizde üretilen modellerini yeniledi

2020, Türkiye'deki fabrikalarda üretilen otomobillerin yenilenme yılı oldu. Geçtiğimiz süreçte Hyundai, Fiat ve Renault, otomobillerinin yeni modellerini üreterek satışa çıkardı.

Ülkemizde üretim yapan otomobil markaları, 2020 yılında bazı modellerini yenileme kararı aldı.

Hyundai, Fiat ve Renault, çeşitli yatırımlarla otomobillerinin yeni modellerini ülkemizde üreterek satışa çıkardı.

Örneğin baştan aşağı yeniden tasarlanan i20 için toplam 171 milyon euro yatırım yapıldı. Bu yatırım rakamının içinde 2021 Şubat'ında üretimine başlanacak i20 N ve N Line modelleri de var.





EGEA DA YENİLENDİ

Hyundai i20'nin ardından iki yenileme haberi daha geldi. Bursa Tofaş tesislerinde 2015'den beri üretilen Egea ailesi makyaj operasyonu geçirdi.

Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç edilen yeni Egea için 225 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Ayrıca sedan, hatchback ve station wagon gövde seçeneklerine ek olarak model yelpazesine Crossover sınıfında Egea Cross eklendi. Yeni versiyonun üretim ve satışı ise 2021'de başlayacak.

Ailenin yeni üyesi Egea Cross yerden yüksek yapısı ile tamamen yeni bir hedef kitleye yönelik bir crossover olarak ön plana çıkıyor.

RENAULT MEGANE SEDAN

Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen Renault Megane Sedan modeli de yenilendi. Bu yılın başında Megane'nın hatchback ve station versiyonları makyajlanmıştı. Yeni Bursalı Renault Megane Sedan'ın 2021'in ilk aylarında satışa sunulması planlanıyor.



