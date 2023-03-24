Hyundai, fiziksel düğmeleri araçlarından kaldırmayacak

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomobiller de dijitalleşmeye başladı. Eskiden araçlarda yer alan birçok tuş, artık yerini dokunmatik kontrollere bıraktı.

Hyundai Tasarım Başkanı Sang Yup Lee, yeni nesil Hyundai Kona'nın lansmanı sırasında şirketin düğme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tuşlardan hemen vazgeçmeyecek

Şirket, tam otomatik sürüşe geçene kadar düğme ve kadranların araçlarda yer almaya devam edeceğini söyledi.

Dokunmatik sistemdeki bazı ayarlar ve özellikler, ekranların uzak kısımlarına yerleştirildiğinden dolayı sürücülerin gözlerini yoldan daha uzun süre ayırmasına neden oluyor. Öte yandan fiziksel düğmeler ise daha pratik bir erişim sağlıyor.

Hyundai Kona ise bir çift 12,3 inç ekranın yanı sıra çok sayıda fiziksel düğme ile birlikte geliyor.

HVAC sistemi için kontroller ve ses seviyesi için gerçek kadranların panelde olduğu görülüyor.

Hyundai, 4. Seviye otonom araçların gelişine kadar fiziksel düğmeleri araçlarında tutmakta kararlı gibi görünüyor.