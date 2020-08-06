Hyundai, GM'nin Rusya'daki fabrikasını satın alacak

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Rusya, St. Petersburg'daki General Motors tesisini satın alması için Hyundai'ye gerekli izinleri verdi.

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, bir süredir General Motors'un Rusya'daki üretim tesisiyle ilgileniyordu. Rus hükümeti, Hyundai'ye gerekli izinleri vererek fabrikayı satın almasının önünü açtı.

St. Petersburg'un Shushary bölgesinde bulunan tesis, yılda 100 bin adet otomobil üretebiliyor. 2008 yılında kapılarını ilk kez açan bu tesis, 2015 yılında General Motors'un kemer sıkma planları kapsamında kapatılmıştı.

GM 300 MİLYON DOLAR YATIRMIŞTI

Rus merkezli kaynaklar, General Motors'un bu tesise tam 300 milyon dolar yatırım yaptığını söylüyor.

Aktif olarak çalıştığı dönemlerde St. Petersburg'da bulunan bu fabrika, Chevrolet Cruze, ikinci nesil Chevrolet Trailblazer ve Opel Astra üretimi yapmıştı.

Güney Koreli üretici Hyundai'nin, Rusya'daki pazar payı günden güne artıyor. Geçtiğimiz yıl sadece Rusya'da 400 bin adet satış yapan marka, oldukça yavaş geçen 2020'nin ilk yarısında ise toplamda 145 bin 071 adet model satmayı başardı.