Hyundai, Güney Kore'de elektrikli Kona üretimini sonlandırdı

Hyundai, bataryalardaki yangın riski nedeniyle Güney Kore'deki elektrikli Kona üretimini sonlandırma kararı aldı.

Hyundai Kona'nın elektrikli versiyonu "Kona EV" veya "Kona Electric", son dönemlerde oldukça popüler.

Menzil ve performans değerlerine ek olarak çok yüksek olmayan fiyatıyla müşterileri etkileyen bu otomobil, 2019 yılından beri yangın sorunlarıyla boğuşuyor.

LG BATARYALARINDA YANGIN RİSKİ VAR

Bu konudaki çok sayıda müşteri şikayeti ve soruşturmanın ardından, Kona EV'nin LG Energy Solutions üretimi bataryalarında bir problem olduğu ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre bu batarya paketlerinin iç yapısında meydana gelebilen bir deformasyon, kısa devreye yol açıp yangın çıkartabiliyor.

Söz konusu sorundan dolayı Hyundai, yakın zaman önce 82 bin adet elektrikli aracını geri çağırmıştı.

Şirket, araçlara batarya yönetim sistemi güncellemesi yapsa da sorun yine de çözülmedi. Bu nedenle Hyundai'nin bu batarya paketlerini tamamen değiştirmekten başka bir çözümü kalmadı.

Bu sorunlu batarya paketlerinin tümünün Çin'deki LG ES fabrikasından geldiği tespiti de yapıldı.

GÜNEY KORE'DE KONA ÜRETİMİ DURDU

Elektrikli Kona modellerindeki batarya probleminden dolayı Hyundai, bu modeli anavatanı Kore'de sonlandırma kararı aldı. Şirket, artık Ioniq 5 modeline yoğunlaşacak.

Hyundai'nin açıklamalarına göre, batarya sorunlarından dolayı elektrikli Kona satışlarında 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 40'lık bir düşüş yaşandı.



