Hyundai, Güney Kore'ye 50 milyar dolar yatırım yapacak

Hyundai, Güney Kore'ye 50 milyar dolar yatırım yapacak

Hyundai Motor Group, 2025 yılına kadar Güney Kore'ye 50 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Daha önce Georgia eyaletinde yaklaşık 5,5 milyar dolarlık yeni bir elektrikli araç üretim tesisi açacağını ve 2025'e kadar ABD'ye 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını duyuran Hyundai, şimdi de G.Kore'ye yatırım yapacağını açıkladı.

Hyundai Motor Group, salı günü yaptığı açıklamada; elektrifikasyon, robotik ve kentsel hava ulaşımı da dahil olmak üzere farklı iş alanlarında rekabet gücünü güçlendirmek için 2025 yılına kadar Güney Kore'ye 63 trilyon won (49.86 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını söyledi.

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Öte yandan şirket, daha önce yaptığı açıklamada Güney Kore'deki elektrikli araç işini genişletmek için 2030 yılına kadar toplam 21 trilyon won (16.54 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Hyundai Motor ve Kia'yı barındıran Güney Koreli otomobil grubu, 2030 yılına kadar Güney Kore'de yılda 1,44 milyon adet elektrikli araç üretecek.

Otomobil grubu yaptığı açıklamada, Güney Kore'deki 1.44 milyon adet üretim hacminin, 2030 yılında 3.23 milyon adetlik toplam küresel elektrikli araç üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 45'ini oluşturacağını söyledi.



