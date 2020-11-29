Hyundai, hatalı Santa Fe ve Sonata motorları için ceza aldı

Hyundai, hatalı Santa Fe ve Sonata motorları için ceza aldı

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), hatalı Santa Fe ve Sonata motorları için Hyundai'ye ceza kesti.

Hyundai ve Kia, 2017 yılında içerisinde ABD ve Kanada'nın da bulunduğu dev bir geri çağırma işlemi yapmuş ve toplamda 1,5 milyon otomobilinig eri çağırmıştı.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre sorun, 2011-2014 Hyundai Sonata ve 2013-2014 Santa Fe Sport modellerinde baş gösterdi.

Motorun dayanıklılığını çabuk yitirmesi sebebiyle geri çağrılan araçlar, ücretsiz olarak yenilenme sürecine girmişti.

HYUNDAI CEZADAN KURTULAMADI

Yaklaşık üç yıl süren bu yenilenme sürecinin tamamlandığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Hyundai, yarattığı sorunlar için de 54 milyon dolarlık bir tazminat cezasına çarptırıldı.

NHTSA, aynı zamanda markadan güvenlik konusunda 40 milyon dolarlık bir yatırım bekliyor. Bu yatırım ile Kuzey Amerika'da bir dayanıklılık tesisi kuracak marka, modellerini bu noktada test edecek.

Kaynak: Motor1 Türkiye