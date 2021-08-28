Hyundai, hidrojenle çalışan aracını tanıtacak

Hyundai, 7 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte yeni ve hidrojenle çalışan bir spor otomobil tanıtmaya hazırlanıyor.

Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli ve hidrojenli otomobiller üzerinde çalışıyor.

Bu şirketlerden biri olan Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, hidrojen yakıt hücreli yeni bir spor araç geliştiriyor.

7 Eylül'deki çevrimiçi bir forumda hidrojenin geleceği hakkında daha fazla şey anlatacak olan Güney Koreli marka, yeni otomobilini o tarihte görücüye çıkaracak.

Hyundai, her ne kadar yeni otomobiline ait konsept görseller paylaşsa da aracın tasarımına ve teknik detaylarına ilişkin net bilgiler yok.





HİDROJEN YAKITLI ARAÇ NEDİR

Aslına bakacak olursak, hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok.

Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri.

Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.Ancak, hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, bu teknolojinin önündeki en büyük engellerden ikisi.