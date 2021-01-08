Hyundai i10 2021 fiyat listesi

Yeni Hyundai i10 fiyatları her model gibi zamlanarak 2021 yılına giriş yaptı. İşte Hyundai i10 modellerinin Ocak 2021 fiyatları...

2021 yılına girmemizin ardından otomobil üreticileri, fiyat listelerini de tek tek güncellemeye başladı. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, i10'un 2021 fiyat listesini güncelledi. İşte yeni Hyundai i10 fiyat listesi...

Hyundai i10 modeli, 2020 yılının Kasım ayında 141 bin 600 TL'lik fiyat etiketine sahipti. 2021 model yılı için yeni Hyundai i10 156 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla kendine alıcı bulunuyor.

Yeni Hyundai i10’un diğer motor ve donanım seçeneklerinin yer aldığı fiyat listesi ise şöyle:





HYUNDAI i10 2021 FİYAT LİSTESİ

1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 156 bin 600 TL – Nakit indirimli 152 bin 600 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) 163 bin 200 TL – Nakit indirimli 160 bin 450 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) 169 bin 400 TL – Nakit indirimli 165 bin 900 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) 170 bin 600 TL – Nakit indirimli 167 bin 100 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) 177 bin 600 TL – Nakit indirimli 176 bin 047 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 178 bin 800 TL – Nakit indirimli 177 bin 300 TL