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- Hyundai i10 N Line Türkiye'de üretim bandına girdi
Hyundai i10 N Line Türkiye'de üretim bandına girdi
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 08:55
2019 yılında gerçekleşen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk defa tanıtılan Hyundai i10 N Line, Hyundai'nin A segmentindeki başarılı modeli i10'un yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
Yatay şekilde konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak siyah ön ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N Line amblemi, 2020 Hyundai i10 N Line’ın ön kısmındaki sportif ögeler olarak dikkat çekiyor.
Arka tamponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı son susturucu bulunuyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
2020 Hyundai i10 N Line’ın kaputu altında 100 beygirlik 1.0 litre Turbo GDi benzinli ünite bulunuyor.
Bunun yanı sıra 84 beygirlik 1.2 MPi atmosferik ünite de seçenekler arasında yer alıyor. 2020 i10 N Line, kısa süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYE BAŞLANDI
Hyundai i10 N Line, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış açısı getirecek olan i10 N line, standart versiyonu gibi 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek.