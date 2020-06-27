Hyundai i10 N Line Türkiye'de üretim bandına girdi

İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Hyundai i10 N Line, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı.

2019 yılında gerçekleşen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk defa tanıtılan Hyundai i10 N Line, Hyundai'nin A segmentindeki başarılı modeli i10'un yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Yatay şekilde konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak siyah ön ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N Line amblemi, 2020 Hyundai i10 N Line’ın ön kısmındaki sportif ögeler olarak dikkat çekiyor.

Arka tamponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı son susturucu bulunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

2020 Hyundai i10 N Line’ın kaputu altında 100 beygirlik 1.0 litre Turbo GDi benzinli ünite bulunuyor.

Bunun yanı sıra 84 beygirlik 1.2 MPi atmosferik ünite de seçenekler arasında yer alıyor. 2020 i10 N Line, kısa süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

Hyundai i10 N Line, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış açısı getirecek olan i10 N line, standart versiyonu gibi 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek.