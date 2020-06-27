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    Hyundai i10 N Line Türkiye'de üretim bandına girdi

    İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Hyundai i10 N Line, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 08:55
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    Hyundai i10 N Line Türkiye'de üretim bandına girdi #1

    2019 yılında gerçekleşen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk defa tanıtılan Hyundai i10 N Line, Hyundai'nin A segmentindeki başarılı modeli i10'un yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

    Yatay şekilde konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak siyah ön ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N Line amblemi, 2020 Hyundai i10 N Line’ın ön kısmındaki sportif ögeler olarak dikkat çekiyor.

    Arka tamponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı son susturucu bulunuyor.

    hyundai

    TEKNİK ÖZELLİKLER

    2020 Hyundai i10 N Line’ın kaputu altında 100 beygirlik 1.0 litre Turbo GDi benzinli ünite bulunuyor.

    Bunun yanı sıra 84 beygirlik 1.2 MPi atmosferik ünite de seçenekler arasında yer alıyor. 2020 i10 N Line, kısa süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak.

    TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

    Hyundai i10 N Line, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış açısı getirecek olan i10 N line, standart versiyonu gibi 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek.

     

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