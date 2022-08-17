Petrol
93.18
0.91%
Euro
18.2518
0.04%
Dolar
17.9641
0.28%
Altın
1.026
0.42%
Borsa
2925
0.39%
Bitcoin
438.876
1.17%
BTXN Coin
6.11
-2.08%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Hyundai, i10'un yerine geçecek iki elektrikli araç hazırlıyor

    Hyundai, Türkiye'de üretilen i10'un yerini alacak iki yeni elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hyundai, i10'un yerine geçecek iki elektrikli araç hazırlıyor

    Elektrikli otomobiller son yıllarda oldukça popüler ve birçok marka, yeni araçlarını piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışıyor.

    Gelen bilgilere göre Hyundai, Avrupa pazarı için iki yeni küçük elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor.

    İki yıl içinde satışa çıkacaklar

    2023 ve 2024 yıllarında piyasaya sürülmesi planlanan bu küçük modeller aynı platformu paylaşacak olsa da bu platformlar hakkında net bir bilgi yok. Söz konusu modeller, ülkemizde üretilen i10'un yerine gelecek.

    Öte yandan, araçların BorgWarner kaynaklı entegre sürüş modülünü (iDM) kullanacakları biliniyor.

    Bu sistem, 135 kW'a kadar güç üretme kapasitesine sahip ancak Hyundai'nin küçük şehir araçlarında sunulan azami güç daha az olacak.

    casper

    Araçların tasarımı hakkında resmi bir bilgi olmasa da bir tanesinin gövde tipi olarak i10'un halefi olacağı söyleniyor.

    Diğer model ise, tıpkı Hyundai Casper gibi küçük fakat crossover esintileri taşıyan bir model olarak karşımıza çıkacak.

    Hyundai'nin Avrupa pazarı için geliştireceği bu iki modelin fiyatının 20 bin euronun altında olacağı belirtiliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Savunma Sanayii Başkanlığı 97 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları..
    Yaşam

    Savunma Sanayii Başkanlığı 97 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları..

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası başladı
    Magazin

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası başladı

    Görüş Bildir