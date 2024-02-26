Hyundai, i20 N ve i30 N modellerinin üretimini durduruyor Hyundai’nin standart araçlarından daha performanslı olan N serisindeki modellerin üretimi tamamen sonlanacak.

ensonhaber.com

Hyundai'nin standart araçlarından daha yüksek performans sunan N serisi, Türkiye'de i20 modeliyle dikkat çekiyor.

Biraz fazla gürültülü olan bu otomobiller, özellikle ülkemizdeki otomobil tutkunları tarafından oldukça seviliyor.

Üretim sonlanıyor

Hyundai, i20 N modelinin i30 N ile birlikte üretiminin sonlanacağını resmen duyurdu. Bunun nedeni ise otomobillerin artık elektrikli alternatiflerinin olması.

Şirket, şubat ayından itibaren bu modellerin artık üretilmeyeceğini duyurdu.

Avrupa pazarı için üretimi sonlanacak i20 N ve i30 N modellerine Ioniq 5 N modeli alternatif olacak. Ayrıca yolda olan Ioniq 6'nin da bir N modeli ile geleceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı: