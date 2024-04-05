Hyundai i20, Style Limited Edition donanımına kavuştu: İşte fiyatı İzmit fabrikasından çıkan Hyundai i20 Style Limited Edition fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Hyundai Assan’ın İzmit fabrikasında ürettiği ve 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği Hyundai i20, yeni donanım seviyesine kavuştu.

Style donanım seviyesini daha sportif ve daha kullanışlı hale getiren Style Limited Edition, ülkemizde satışa sunuldu.

1.4 litrelik benzinli motorla kombine edilen bu donanım seviyesine sahip i20, 1 milyon 105 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Yeni donanım seviyesinde neler var

Style Limited Edition, dış görünüşe ve konfor öğelerine önem veren tüketicilere hitap ediyor.

Hem dış hem de iç mekanda orantıyı, mimariyi, stili ve teknolojiyi uyumlu hale getiren Hyundai i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor.

Makyaj operasyonunda yeni tip ön ve arka tampona yer veren i20, bu özel versiyonu da sadece kırmızı ve beyaz renklerle satışa sunuyor.

Alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi, mevcut sportif duruşunu güçlendiren i20 Style Limited Edition, aynı zamanda piano siyahı tavan rengiyle de estetik görünüşünü perçinliyor.