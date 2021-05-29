Hyundai, içten yanmalı model sayısını yarıya indirecek

Elektrikli araçlara yönelen Hyundai, içten yanmalı motor kullanan araç sayısını yarı yarıya düşürmeyi planlıyor.

Elektrikli otomobillere yatırım yapan şirketlerden biri olan Güney Koreli Hyundai, mart ayında yaptığı plan sonrasında içten yanmalı motora sahip model sayısını yarıya düşürmeyi planlıyor.

Elektrik motorlar, bataryalar ve yakıt hücreleri için yapılacak AR&GE çalışmaları göz önüne alınarak atılacak bu adımın, Hyundai'nin 2025'e kadar 1 milyon elektrikli araç satış hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

2040'TA TÜM MODELLER ELEKTRİKLİ OLACAK

Bu hedef için ciddi bir elektrikli araç yelpazesine ihtiyaç duyan firma, bu sebeple fosil yakıtla çalışan araçların sayısını azaltacak ve 2040'a kadar tüm modelleri elektrikli yapacak.

Hyundai, bu ay başında 2025'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesislerine 7,4 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

ABD'de de elektrikli araç üretmek isteyen marka, hidrojen altyapısı için de çalışıyor. Çin'de içten yanmalı motora sahip model sayısını 2025'e kadar 21'den 14'e indirmeyi planlayan Hyundai, bu pazara her yıl bir yeni elektrikli araç sunacak.

ABD, Avrupa ve Çin pazarlarında elektrikli seçeneklerini de giderek artıracağını belirten marka, 2022 sonuna kadar aralarında hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçların da bulunduğu 10 model ile ABD pazarında yer alacak.