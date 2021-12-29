Hyundai, içten yanmalı motor geliştirme merkezini kapattı

Business Korea'da yer alan habere göre Hyundai, içten yanmalı motor geliştirme merkezini tamamen kapattı. İşçiler, elektrikli araç üretim merkezlerine transfer ediliyor.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motor geliştirmeyi durdurduğunu açıklayan Volkswagen ve Audi'den sonra bir hamle de Hyundai'den geldi.

Business Korea'da yer alan habere göre Hyundai, Ar-Ge genel merkezindeki içten yanmalı motor geliştirme merkezini kapattı.

EKİP, ELEKTRİKLİ ARAÇ MERKEZİNE TRANSFER EDİLDİ

Verilen bilgiye göre şirket, içten yanmalı motor ve şanzıman geliştirme ekibini elektrikli araçlarla alakalı başka bir ekibe transfer etti.

Motor geliştirme merkezi tamamen kapatıldı ve burada klasik güç aktarma organlarıyla ilgili tüm merkezler elektrik dönüşümüyle alakalı birimlere dönüştürüldü.

Motor geliştirme merkezinin de yer aldığı Namyang Araştırma Enstitüsü, 12 bin Ar-Ge personeline sahip ve Hyundai Motor Group'un beyni olarak görülüyor.

Burada yapılan köklü değişiklik, şirketin elektrikli araçlar konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.