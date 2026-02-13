Hyundai ile Waymo anlaştı: 50 bin otonom IONIQ 5 teslim edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hyundai Motor, Google'ın çatı şirketi Alphabet'e ait otonom sürüş girişimi Waymo ile robotaksi sektörünün seyrini değiştirecek devasa bir tedarik anlaşması üzerinde çalışıyor.

Sektör kaynaklarına göre Güney Koreli üretici, 2028 yılına kadar Waymo'ya yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde 50 bin adet otonom donanımlı IONIQ 5 teslim edecek.

ABD'DE ÜRETİLECEK

Söz konusu araçların Hyundai'nin Georgia eyaletindeki Metaplant America fabrikasında, Waymo'nun otonom sürüş donanımlarına uygun olarak özel seri üretimle imal edilmesi planlanıyor.

IONIQ 5'in sahip olduğu 800 voltluk mimari ve 18 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşan hızlı şarj yeteneği, operasyonel verimliliği artıracağı için ticari filolarda kritik bir tercih sebebi oluyor.

Kısa süre önce 16 milyar dolarlık dev bir yatırım turunu tamamlayan Waymo, hizmet ağını Tokyo ve Londra gibi uluslararası metropoller dahil olmak üzere 20'den fazla yeni şehre yaymayı hedefliyor.

Mevcut filosunda bulunan ve üretimi durdurulan Jaguar I-PACE modellerinin yerini alacak olan IONIQ 5'ler, şirketin büyüme stratejisinin omurgasını oluşturacak.

TESLA REKABETİNDE STRATEJİK HAMLE

Bu anlaşma, Waymo'nun ölçeklenebilirlik konusundaki yeteneklerini kanıtlarken Tesla'nın otonom sürüş hedeflerine karşı da güçlü bir gövde gösterisi niteliği taşıyor.

Araçların ABD sınırları içerisinde üretilecek olması, ithal elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerinden muafiyet sağlayarak maliyet avantajı sağlayacak.