Hyundai Ioniq 5, menzil testlerini başarıyla geçti

Hyundai Ioniq 5, Bjorn Nyland'ın yeni menzil testine girdi. Otomobil, tüm testlerden tam not aldı.

Hyundai, yaşanan gecikmeler sonucunda internet üzerinden gerçekleştirdiği lansman ile yeni elektrikli Ioniq 5 modelini 23 Şubat'ta tanıtmıştı.

Bjorn Nyland'ın yeni menzil testine Hyundai Ioniq 5 konuk oldu. Aracın en üst seviyedeki versiyonunu test eden Nyland, 72.6 kWh'lik bataryayı ve dört tekerden çekiş sistemini teste soktu.

Resmi WLTP verilerine göre model, 19 inç jantlar ile 462 km, 20 inç jantlarla ise 431 kilometre menzile sahip.

Genel anlamda iyi hava şartlarında yapılan testler, tutarlı verilerin çıkmasına yardımcı oldu. Öte yandan yağmur sebebiyle yüksek hız testlerinde biraz zorluk çıktığı söyleniyor.

İlk aşamada aracı 90 km/sa sabit hızla süren Nyland, yaptığı bu testin sonucunda 461 kilometrelik menzile ulaştı. Bu da Hyundai'ın açıkladığı resmi veriler ile tamamen örtüşüyor. Aynı testi 120 km/h sabit süratle yapınca, otomobilin menzili 289 km’ye düşüyor.

TEKNİK DETAYLAR

Hyundai Ioniq 5'in Standard Range isimli versiyonunda 58 kWh'lık batarya kullanılıyor. Bu versiyon dört tekerlekten (AWD) veya arkadan çekişli (2WD) olarak tercih edilebiliyor.

AWD versiyonda toplamda 173 kW güç ve 605 Nm tork üreten iki elektrik motoru mevcut. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 6.1 saniye sürüyor.

2WD versiyonda ise 125 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılmış. Bu versiyon ise 0-100 km/s hıza 8.5 saniyede ulaşabiliyor.