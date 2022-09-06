Hyundai Ioniq 5 satışları ortalamanın altında kaldı

Hyundai'nin elektrikli otomobil ailesinin bir diğer üyesi olan Ioniq 5'in ABD'deki satışları, ortalamayı geçemedi.

Hyundai Motor Grubu'nun (HMG) tamamen elektrikli sürdürülebilir mobilite modeli IONIQ 5, yakında ülkemizde satışa sunulacak.

Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanan model, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

ABD satışları ortalamanın altında

Hyundai, tamamen elektrikli Ioniq 5 modelinin geçen ay 1516 adet sattığını ve aylık ortalama 2100 adet satan Ioniq 5 modelinin, ortalama satış rakamlarının altında kaldığını ve hayal kırıklığını yarattığını bildirdi.

Hyundai’nin elektrikli modeli Ioniq 5’in ortalama satış rakamlarının altında kalmasının nedeninin tedarik zincirinde oluşan sorunlar olduğu belirtiliyor.

Genel olarak baktığımızda ise Amerika’da ağustos ayında satılan bütün Hyundai modellerinin yaklaşık yüzde 2.4’ünü Ioniq 5 modeli oluşturuyor.

Bu yıl, şimdiye kadar olan dönemde ise Hyundai Ioniq 5 satışları 17 bin adeti aşmış durumda.

Hyundai Ioniq 5 neler sunuyor

İlk tanıtıldığında 58 kWsa ve 72.6 kWsa batarya seçeneklerine sahip olan Hyundai Ioniq 5, 6 ay önce güncellendi ve batarya kapasitesi 77,4 kWsa'e çıkarıldı.

Bu noktada Ioniq 5'in versiyona göre 507 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olduğu belirtiliyor. Ultra hızlı şarj desteğine sahip olan aracın bataryası 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

Bu yıl dünyada yılın otomobili seçilen Ioniq 5'in ülkemize hangi seçeneklerle geleceği henüz belli değil.

Ancak aynı platformu paylaşan ve benzer özelliklere sahip Kia EV6'nın 2 milyon TL'nin üzerinde fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.