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    Hyundai Ioniq 5 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yenilikçi tasarımı, ultra hızlı şarj, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle yeni Hyunsai Ioniq 5, Türkiye'de satışa sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2022 - 08:51
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    Hyundai Ioniq 5 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Hyundai Motor Grubu'nun (HMG) tamamen elektrikli sürdürülebilir mobilite modeli IONIQ 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen şirket, Ioniq 5 modelini satışa sundu.

    Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanan model, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

    Hyundai Ioniq 5 neler sunuyor

    Hyundai, IONIQ 5’i Türkiye’ye 72,6 kWh’lik bir pil paketi seçeneğiyle satışa sunuyor. Elektrik motoru 225 kWh (305 hp) ve 605 Nm gibi bir performans değeri sunarak bir SUV otomobilden daha çok sport otomobil hissiyatı ve keyfi vadediyor.

    Otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor. IONIQ 5, bu pil kombinasyonu ve dört tekerden çekiş sistemiyle ortalama olarak 430 kilometre (WLTP) bir menzile ulaşabiliyor.

    Araçtaki şanzıman tipi ise tek vitesli redüktör olarak sunuluyor. Ayrıca, elektrik motorun ürettiği gücün geri kazanımı için de rejeneratif fren sistemine yer veriliyor.

    ioni 5

    IONIQ 5’in E-GMP platformu, hem 400 V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor. Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor.

    IONIQ 5’in sunduğu 800 V şarj özelliği, otomotiv dünyasında sadece birkaç modelde bulunuyor. Bu özellik, IONIQ 5’i hem rekabet hem de kullanım açısından çok özel bir noktaya taşıyor.

    5 dakika şarj ile 100 km gidiyor

    IONIQ 5, 350 kW'lık bir şarj cihazıyla beraber 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebiliyor. Yani, 100 km menzil elde etmek için sadece beş dakika şarj etmek yeterli.ioniqAyrıca IONIQ 5, sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor. IONIQ 5, aynı zamanda bilgisayar ve televizyon gibi kablolu tüm elektrikli aygıtları çalıştırabiliyor.

    Hyundai IONIQ 5 Türkiye fiyatı

    Tamamen elektrikli IONIQ 5 modeli, Türkiye’de sadece Progressive donanım seviyesi ile 1 milyon 970 bin liraya satışa çıktı.

    ioniq

    ioniq


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