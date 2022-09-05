Hyundai Ioniq 5, yakında Türkiye'ye geliyor

Yenilikçi tasarımı, ultra hızlı şarj, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle yeni Hyunsai Ioniq 5, eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

Hyundai Motor Grubu'nun (HMG) tamamen elektrikli sürdürülebilir mobilite modeli IONIQ 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha eklemek isteyen şirket, eylül ayı içerisinde Ioniq 5 modelini satışa sunacak.

Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanan model, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Hyundai Ioniq 5 neler sunuyor

İlk tanıtıldığında 58 kWsa ve 72.6 kWsa batarya seçeneklerine sahip olan Hyundai Ioniq 5, 6 ay önce güncellendi ve batarya kapasitesi 77,4 kWsa'e çıkarıldı.

Bu noktada Ioniq 5'in versiyona göre 507 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olduğu belirtiliyor. Ultra hızlı şarj desteğine sahip olan aracın bataryası 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor.

Bu yıl dünyada yılın otomobili seçilen Ioniq 5'in ülkemize hangi seçeneklerle geleceği henüz belli değil.

Ancak aynı platformu paylaşan ve benzer özelliklere sahip Kia EV6'nın 2 milyon TL'nin üzerinde fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.