Hyundai IONIQ 5, yılın otomobili seçildi

Hyundai Motor Grubu'nun tamamen elektrikli modeli IONIQ 5, ilk kez düzenlenen 'Yılın En İyi Otomobilleri' 2021-2022 ödüllerinde zirvede yer aldı.

Hyundai Motor Grubu'nun (HMG) tamamen elektrikli sürdürülebilir mobilite modeli IONIQ 5, ilk kez düzenlenen 'Yılın En İyi Otomobilleri' 2021-2022 ödüllerinde rakiplerini geride bıraktı.

IONIQ 5, şirketin 2021 yılında piyasaya sunduğu elektrikli araç (BEV) markasının ilk modeli olarak dikkati çekiyor.

Retro tasarımın modern bir yorumu olan IONIQ 5, V şekilli lambalarıyla öne çıkıyor. Aracın ön ve arka formundaki çizgiler, 'Parametrik Dinamik' tasarım anlayışını göstermek için kapılarda birleşiyor.

Tamamen elektrikli modellerde kullanılan yeni E-GMP platformu, ön ve arkadaki kısa çıkıntıları sayesinde 3 bin mm dingil mesafesi sunuyor.

Konfor ve ferah yaşam alanı sunan otomobil, dinamik performans, ultra hızlı şarj ve mobilite açısından da kullanıcısına 'üstün' bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ölçeklenebilir modüler platform E-GMP, tüm Hyundai EV modellerini birbirinden ayırarak farklı segmentlerde ve farklı dış tasarımda olmasına olanak sağlıyor.

E-GMP, EV'ler için özel olarak geliştirildiğinden motor veya tahrik mili için ekstra bir yer kaplamıyor.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Son bir yılda 10'dan fazla ödül alarak Hyundai'nin kendi ödül rekorunu kırmasına da yardımcı olan IONIQ 5, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak.