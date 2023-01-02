Hyundai, elektrikli modeli IONIQ 5’in 58 kWh’lik versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.

Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Hyundai, Ioniq 5 modelini geçtiğimiz aylarda satışa sundu.

Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanan model, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Hyundai IONIQ 5,170 beygirlik versiyonuyla Türkiye'ye geldi

Hyundai, elektrikli modeli IONIQ 5’in 58 kWh’lik versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. AA'nın haberine göre, satışa sunulduğu 2021'den bu yana çok sayıda uluslararası ödül kazanan yenilikçi otomobil, 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında şarj edilebiliyor.

Ultra hızlı 800 V şarj özelliği bulunan otomobil, daha fazla geniş bir iç mekan için de geliştirilmiş global modüler platform olan E-GMP’yi kullanıyor.

Arkadan itişli olarak dikkati çeken araç, WLTP standardına göre tek şarjla yaklaşık 384 kilometre yol alabiliyor.

Hyundai IONIQ 5’in standart bataryalı yeni versiyonu, 125 kW (170 PS) gücünde. Aracın 58 kWh’lik bataryalı elektrikli motorunun ürettiği maksimum tork ise 350 Nm.

Tüm opsiyon seçeneklerinde üstün bir menzil elde edilirken aynı zamanda 185 km/saatlik azami hıza ulaşılabiliyor.