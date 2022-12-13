Hyundai IONIQ 5'e iki yeni ödül

Hyundai'nin tamamen elektrikli SUV modeli IONIQ 5, yeni ödüler almaya devam ediyor.

Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Hyundai, Ioniq 5 modelini geçtiğimiz aylarda satışa sundu.

Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanan model, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Hyundai Ioniq 5 iki yeni ödül aldı

Hyundai'nin tamamen elektrikli SUV modeli IONIQ 5, Japonya'da 'Yılın Otomobili (JCOTY)' yarışmasında “2022-2023 Yılın İthal Otomobili” ödülünü kazanırken, Motor1.com da 2022 Yıldız Ödülleri'nde IONIQ 5’e 'Editörlerin Seçimi' ödülünü verdi.

AA'nın haberine göre, 'Japonya Yılın Otomobili' ödülleri, ilk kez 1980 yılında yılın en iyi 10 otomobilini belirlemek için düzenlenmiş ve her bir kategori için özel test sürüşleri yapılmıştı.

Son bir yıl içerisinde Japonya pazarında satışa sunulan araçlar, oldukça önemli olan bu yarışmaya katılabiliyor.

Hyundai Ioniq 5 neler sunuyor

Hyundai, IONIQ 5’i Türkiye’ye 72,6 kWh’lik bir pil paketi seçeneğiyle satışa sunuyor. Elektrik motoru 225 kWh (305 hp) ve 605 Nm gibi bir performans değeri sunarak bir SUV otomobilden daha çok sport otomobil hissiyatı ve keyfi vadediyor.

Otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor. IONIQ 5, bu pil kombinasyonu ve dört tekerden çekiş sistemiyle ortalama olarak 430 kilometre (WLTP) bir menzile ulaşabiliyor.

Araçtaki şanzıman tipi ise tek vitesli redüktör olarak sunuluyor. Ayrıca, elektrik motorun ürettiği gücün geri kazanımı için de rejeneratif fren sistemine yer veriliyor.