Hyundai Ioniq 5'in daha ucuz versiyonu Türkiye'ye geldi

3 ay önce Türkiye'ye gelen Hyundai Ioniq 5, şimdi de 4x2 versiyonuyla ülkemizde satışa sunuldu.

Hyundai Motor Grubu'nun (HMG) tamamen elektrikli sürdürülebilir mobilite modeli IONIQ 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen şirket, Ioniq 5 modelini eylül ayında ülkemizde satışa sundu.

Yeni Hyundai Ioniq 5 Türkiye'de

Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanan model, şimdi de daha ucuz 4x2 versiyonuyla Türkiye'ye geldi.

2WD versiyondaki motor 125 kW güç ve 350 Nm tork üretiyor. AWD versiyonlardaki güç ise 225 kW olarak açıklanmıştı.

Hyundai Ioniq 5ailesi, artık 125 kW 4x2 Progressive ve 225 kW 4x4 Progressive olmak üzere iki farklı seçenekle satışa sunuluyor.

Hyundai Ioniq 5 Türkiye fiyatı