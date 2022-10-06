Hyundai IONIQ 6 tek şarj ile 614 kilometre gidiyor

Hyundai'nin Elektrikli Global Modüler Platformu ile üretilecek olan IONIQ 6, 77.4 kWh batarya ile tek şarjla 614 km yol gidebilecek.

Hyundai Motor Grubu'nun (HMG) tamamen elektrikli sürdürülebilir mobilite modeli IONIQ 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen şirket, Ioniq 5 modelini satışa sundu. Şirket şimdi ise Ioniq 6 modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Hyundai'nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan IONIQ 6, hem stressiz bir sürüş keyfi hem de performans sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 kWh) sunuyor.

Tek şarjla 614 km

AA'nın haberine göre Hyundai, dünya çapında geçerli olan hafif araç test prosedürüne (WLTP) göre, IONIQ 6'da şarj başına 614 kilometre gibi üst düzey bir menzil elde etti.

Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh’lik bir tüketim elde edilirken, aynı zamanda satışa sunulacağı ülkelerde de en verimli bataryalı elektrikli modellerden (BEV) biri olacak.

Yeni otomobil, optimum elektrik performansı sunarken, sadece 15 dakikalık şarj ile 351 kilometrelik bir menzil sunuyor.

Araç, aynı zamanda 350 kWh ultra şarj istasyonlarında da yaklaşık 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında pilini doldurabiliyor.

IONIQ 6, kardeşi IONIQ 5 gibi 800V ultra hızlı şarj özelliğine de sahip. Ayrıca, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400V şarjı da destekliyor.

Hyundai Ioniq 6 yıl bitmeden satışta

Hyundai IONIQ 6, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de satışa sunularak hem yakıt ekonomisi hem de üst düzey sürüş performansını aynı anda sağlayacak. Otomobilin yıl bitmeden bazı pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.