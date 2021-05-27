Hyundai, Ioniq 6 ve Ioniq 7'yi doğruladı

Hyundai, Ioniq 6 ve Ioniq 7 modellerinin gelecek yıllarda satışa çıkacağını resmen duyurdu.

Ioniq 5 adlı elektrikli crossover modelinin ABD lansmanını gerçekleştiren Hyundai, iki yeni elektrikli aracın da müjdesini verdi.

Doğrulanan bu iki yeni elektrikli modelden ilki, Hyundai Ioniq 6 ismindeki orta boyutlu bir sedan otomobil olacak.

Hyundai Prophecy Concept adlı konsept sedan ile benzer tasarım detayları taşıyacağı düşünülen bu aracın, 2022 yılında piyasaya çıkacağı açıklandı.

Doğrulanan ikinci yeni elektrikli model ise büyük bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Onun ismi de Hyundai Ioniq 7 olarak açıklandı. 3 sıra koltuklu bir SUV olması beklenen bu aracın piyasaya çıkış tarihi ise 2024 yılı olarak duyuruldu.

YENİ ARAÇLAR NELER SUNACAK

Hyundai, yeni elektrikli otomobilleri hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınırken, her iki modelin de Ioniq 5'ten daha iyi menzil değerlerine (480 km) sahip olması bekleniyor.

Özellikle elektrikli otomobil üreticileri yavaş yavaş lityum-iyon bataryalar yerine katı hâl (solid state) batarya kullanımına geçtikleri için daha yüksek menzil değerleri elde edebilecekler. Bu teknoloji, 2022 yılına yetişmese de 2024 yılında satışa çıkacak Ioniq 7'ye yetişebilir.

Diğer yandan, geçtiğimiz hafta İngiltere'de satışa sunulan Hyundai Ioniq 5, ABD'de 2021'in sonbahar aylarında satışa çıkacak.

Kaynak: Insideevs Türkiye