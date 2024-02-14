Hyundai IONIQ 6, yeni donanımıyla Türkiye'de satışta Hyundai'nin IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6, yeni donanımıyla ülkemizde yollara çıktı. İşte otomobil hakkında tüm detaylar.

ensonhaber.com

Hyundai, tamamen elektrikli araçlardan oluşan IONIQ markasının ikinci modeli olan IONIQ 6'nın donanımını güncellediğini duyurdu.

Hyundai, D-sedan segmentindeki bu model için Türkiye'ye özel bir donanım paketi olan 'Advance'ı hazırladı.

Bu yeni donanım paketi, Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere daha kolay erişimini sağlayacak uygun fiyatı ve zengin özellikleriyle dikkat çekiyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, sektörde elektrifikasyona doğru oldukça hızlı bir dönüşüm olduğunu ve kendilerinin de bu dönüşüme öncülük etmeye çalıştıklarını aktardı.

Hedef dünyada ilk 3

Berkel, 2030'a kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtarak globaldeki satış güçlerini artırmak istediklerini belirterek, yeni modeller ve yeni tesis yatırımları sayesinde dünyadaki ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olma yolunda ilerlediklerine dikkati çekti.

Bu modelin yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajının Hyundai’nin Türkiye'deki varlığını 2024'e kadar güçlendireceğini kaydeden Berkel, şunları söyledi:

İçten yanmalı B-SUV modellerle neredeyse aynı fiyatta olan IONIQ 6 Advance, ülkemizde kullanıcılara hem D segmenti konforunu hem de üst düzey elektrikli mobilite deneyimini bir arada sunacak.

Yeni Hyundai IONIQ 6 neler sunuyor

Modelin 0-100 km/s hızlanması, yeni donanım seviyesinde 8,8 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırıldı.

800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde de 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine kadar şarj edilebiliyor.

Modelin kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında 5 dakika şarj etmeleri yeterli.

IONIQ 6, özellikle kış aylarında yaşanan menzil kaybını önlemek için ısı pompasıyla birlikte geliyor.

Elektrikli otomobillerde önemli bir yere sahip olan ısı pompası, Hyundai’nin Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Otomobilin Türkiye fiyatı ise 1 milyon 660 bin TL'den başlıyor.