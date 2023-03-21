Hyundai IONIQ 6, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye gelecek Hyundai'nin IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6, yakında ülkemizde de satışa sunulacak.

Hyundai'nin IONIQ markası altında sunduğu ikinci model olan IONIQ 6, yeni bir tasarımla Avrupa'da satışa sunulurken, otomobilin çeşitli pil ve donanım seviyeleriyle yılın ikinci yarısında da Türk tüketicisiyle buluşması bekleniyor.

Hyundai Ioniq 6 neler sunuyor

Tesla Model 3 rakibi olarak piyasayı girmesi planlanan elektrikli sedan, Ioniq 5 ile E-GMP platformunu paylaşıyor. Söz konusu modelde 53 kWsa ve 77.4 kWsa olmak üzere iki farklı lityum iyon batarya seçeneği sunuluyor.

Aynı zamanda standart olarak tek motor seçeneğiyle arkadan çekişli olarak gelen Ioniq 6'yı opsiyonel çift motor düzeniyle dört tekerlekten çekişli olarak satın almak da mümkün olacak.

Giriş seviyesinde 53 kWsa kapasiteli küçük batarya ile kombine edilen bu versiyon için (18 inç jantlarla) WLTP'ye göre 14 kWsa/100km'nin altında birleşik enerji tüketimi hedefleniyor.

Çift motorlu Ioniq 6 ise 320 hp güç ve 605 Nm tork üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

Elektrikli sedanın tek motor, 77.4 kWsa batarya ve 18 inç jant kombinasyonuyla WLTP'ye göre 610 kilometre menzil sunacağını söyleniyor. Bu da Ioniq 5'e göre 100 kilometre daha fazla menzil demek.