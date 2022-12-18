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    Hyundai IONIQ modellerine AUTOBEST'ten 3 ödül

    Hyundai IONIQ markası, Avrupa'nın en ünlü otomotiv organizasyonu ve jürisi olarak nitelendirilen AUTOBEST tarafından da 3 ödüle layık görüldü.
    • 18.12.2022 - 09:57
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    Hyundai IONIQ modellerine AUTOBEST'ten 3 ödül

    Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Hyundai, Ioniq 5 modelini geçtiğimiz aylarda satışa sundu.

    Ioniq modelleriyle Avrupa'da çok iyi satışlar elde eden Hyundai, Ioniq 6 modelini ise gelecek yıl ülkemize getirecek.

    Ioniq'e 3 ödül

    Hyundai Ioniq markası, Avrupa'nın en ünlü otomotiv organizasyonu ve jürisi olarak nitelendirilen AUTOBEST tarafından da 3 ödüle layık görüldü.

    AA'nın haberine göre Hyundai IONIQ 6, '2023 Yılın Elektrikli Otomobili' seçilirken, IONIQ 5 ise 'En Hızlı Şarj Olan EV' oldu. IONIQ 5 ayrıca, dünyaca ünlü erkek yaşam dergisi Esquire tarafından 'Yılın Otomobili' seçildi.

    ioni 5

    Hyundai'nin tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri, elektrikli olmasının yanı sıra üstün kullanım özellikleri ve fiyat etiketleriyle de 31 otomobil gazetecisinden oluşan jüri üyesinden tam puan aldı.

    Verilen bilgiye göre, IONIQ ürün grubu, Hyundai'nin sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğe artan bağlılığını temsil etmenin yanı sıra, bir akıllı mobilite çözüm sağlayıcısı olarak markanın gelecek dönüşümünü de en iyi şekilde yansıtıyor.

    ioniq


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