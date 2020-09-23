Hyundai, işçi sendikalarıyla yaptığı anlaşma sonucunda Güney Kore'deki çalışan maaşlarını donduracak

Hyundai, işçi sendikalarıyla yaptığı anlaşma sonucunda Güney Kore'deki çalışan maaşlarını geçici olarak donduracak ve salgının getirdiği maddi yükü en aza indirecek.

motorTüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle satış bayilerini kapatan ve fabrikalarda üretimi durduruan otomobil devleri, yeniden üretime başlamalarının üzerinden aylar geçse de hala toparlanabilmiş değil.

Pek çok üretici kemer sıkma politikaları geliştirirken, Güney Koreli şirket Hyundai, günümüz otomotiv dünyasında görülmemiş bir anlaşmaya imza attı.

Güney Kore'deki işçi sendikaları ile anlaşmaya vardığını açıklayan Hyundai, çalışanlarının maaşlarını donduracak.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ MAAŞ DONDURMUŞTU

Firmanın daha önce 2 kez daha bu yolu izlediğini hatırlatmakta fayda var. İlki 98 Asya döviz krizinde alınan karar, 2009 yılında yaşanan ekonomik krizde de uygulanmıştı. Hyundai, koronavirüs salgını ile birlikte üçüncü kez maaş dondurma yoluna gidecek.

The Korea Herald'ın haberine göre Hyundai ve işçi sendikaları, herhangi bir grev/lokavt tehdidi olmadan anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Hyundai, bir kereliğine çalışanlarına maaşlarının yüzde 150'sini ödeyecek. Bunu devletten aldığı koronavirüs fonundan karşılayacak firma, çalışanlarına 172 dolar değerinde bir de hediye çeki verecek.

Markanın satışları dünya çapında yüzde 33 oranında düşmüş olsa da Güney Koreli üretici, yeni Tucson modeli ile biraz olsun gelirlerini artırmak istiyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye