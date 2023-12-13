Hyundai, kendinden zincirli kış lastiğini duyurdu Güney Koreli otomobil devi Hyundai, oldukça pratik bir kullanıma sahip olan kendinden zincirli kış lastiğini görücüye çıkardı.

ensonhaber.com

Hyundai Motor ve Kia, kış sürüş koşullarında güvende kalmayı kolaylaştırmak için kar zincirine entegre yeni lastik teknolojisini tanıttı.

Kar zincirine entegre lastik teknolojisi, jantın ve lastiğin içinde bulunan şekil hafızalı alaşım modüllerini kullanıyor.

Bu modüller, bir elektrik sinyali alındığında 'kar zinciri' görevi görecek şekilde çıkıntı yapıyor.

Tek tuşla zincir devreye giriyor

Takılması ve çıkarılması karmaşık olan geleneksel kar zincirlerinin aksine, bu teknoloji, şekil hafızalı alaşımlı kar zincirlerini tek bir düğmeye basılarak otomatik olarak devreye sokuyor ve karlı koşullarda güvenliği artırıyor.

Konsept aşamasında

Hyundai'ın konsept aşamasındaki kış lastiğinin ne zaman kullanılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Aracın kabininde bulunan bir butonla zinciri aktif hâle getirme fikri, şimdiden bir çok sürücüyü heveslendirmiş durumda.