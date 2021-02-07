Hyundai Kona, yeni donanım seçenekleriyle Türkiye'de satışta

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yenilenmiş olarak tekrar satışa sunulan Hyundai Kona, yeni motor seçeneklerine kavuştu.

Sadece üç yıl içinde Hyundai'nin Avrupa'daki en popüler kompakt SUV modellerinden biri haline gelerek bölgede 410 bin adetten fazla satılan Kona, sofistike bir tasarım ve performanslı motor seçenekleriyle geçtiğimiz yıl aralık ayında Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Hyundai'nin B-SUV modeli Kona, yeni bir motor seçeneğine kavuştu. Yapılan açıklamaya göre seriye eklenen 1.6 litrelik T-GDi motor N Line ve Smart olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu.

1.6 litrelik benzinli motor, 198 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunuluyor. Aracın son hızı 210 km/s ve yakıt tüketimi de 100 km’de ortalama olarak 5.6 litre olarak açıklanmış durumda.

Yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "İlk etapta ekonomik motor seçenekleriyle satışa başladığımız yeni modelimizin şimdi de güçlü ve dinamik bir versiyonunu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Kona N Line, atletik yapısı ve turbo motoruyla müşterilerimize günlük kullanımda oldukça heyecanlı bir sürüş keyfi yaşatacak." ifadelerini kullandı.

Boyutları itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş olarak tasarlanan yeni Kona, 1.0 litre benzinli ve 1.6 litre dizel 48V Hafif Hibrit motor seçenekleri ile de satışa sunuluyor.

TÜRKİYE FİYATI

Kona 1.6 T-GDi 7DCT Smart 314 bin 600 TL, 1.6 T-GDi 7DCT N Line ise 346 bin 800 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.



