Petrol
103.48
2.29%
Euro
17.6744
0.70%
Dolar
17.4265
0.15%
Altın
960.81
0.52%
Borsa
2382
0.00%
Bitcoin
385.899
3.87%
BTXN Coin
7.28
-2.93%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Hyundai, N markasını elektriklendiriyor

    Hyundai, yüksek performans odaklı N markasını elektrikli hale getirerek, Mercedes-Benz ve BMW gibi lüks spor otomobilleriyle rekabet edecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hyundai, N markasını elektriklendiriyor

    Son yıllarda elektrikli otomobillerin oldukça popüler olmasıyla birlikte, birçok marka mevcut modelleri elektrikledirmeye başladı.

    Bu markalardan biri olan Hyundai, Mercedes-Benz ve BMW gibi lüks spor otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek için oluşturulan N markasını elektrikli hale getirecek.

    Ionıq 5 N 2023'te geliyor

    Öte yandan şirket, halihazırda bulunan elektrikli SUV Ioniq 5 modelinin yüksek performanslı versiyonu olan Ioniq 5 N modelinin 2023'te satışa çıkacağını duyurdu.

    Bu, N markasının ilk yüksek performanslı elektrikli otomobili olarak kayıtlara geçecek.

    N harfi, Hyundai’nin teknik merkezinin N modellerini test ettiği Almanya’da bulunan Nürburgring yarış pistini temsil ediyor.

    ioniq 5 n


    İlginizi Çekebilir

    Bafetimbi Gomis'e Sepehan talip oldu
    Transfer dosyası

    Bafetimbi Gomis'e Sepehan talip oldu

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkılma sebebi belli oldu
    İç Haber

    Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkılma sebebi belli oldu

    Görüş Bildir