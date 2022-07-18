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Hyundai, N markasını elektriklendiriyor
Hyundai, yüksek performans odaklı N markasını elektrikli hale getirerek, Mercedes-Benz ve BMW gibi lüks spor otomobilleriyle rekabet edecek.
- Haber Merkezi
- 18.07.2022 - 08:51
Son yıllarda elektrikli otomobillerin oldukça popüler olmasıyla birlikte, birçok marka mevcut modelleri elektrikledirmeye başladı.
Bu markalardan biri olan Hyundai, Mercedes-Benz ve BMW gibi lüks spor otomobil üreticileriyle rekabet edebilmek için oluşturulan N markasını elektrikli hale getirecek.
Ionıq 5 N 2023'te geliyor
Öte yandan şirket, halihazırda bulunan elektrikli SUV Ioniq 5 modelinin yüksek performanslı versiyonu olan Ioniq 5 N modelinin 2023'te satışa çıkacağını duyurdu.
Bu, N markasının ilk yüksek performanslı elektrikli otomobili olarak kayıtlara geçecek.
N harfi, Hyundai’nin teknik merkezinin N modellerini test ettiği Almanya’da bulunan Nürburgring yarış pistini temsil ediyor.