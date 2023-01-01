Hyundai, Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacak

Hyundai, Norveç'te içten yanmalı Hyundai araçlarının satışları 1 Ocak 2023 itibarıyla durdurulacak.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.

Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu.

Hyundai'den Norveç kararı

Hyundai, Norveç'te içten yanmalı Hyundai araçlarının satışları 1 Ocak 2023 itibarıyla durdurulacak ve sadece elektrikli araç satışı yapacak.

Hyundai, 2022 yılında ülkedeki toplam otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 93'ünü tamamen elektrikli modellerin oluşturacağını düşünüyor. 2020 ve 2021 yılında bu oran yüzde 90 civarındaydı.

Ayrıca, şirket tarafından 2020-2022 yılları arasında ülkede satılan araçların yüzde 92’si tamamen elektrikli modellerden oluştu.

Norveç parlamentosu, daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına kadar sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.

Volkswagen ise 2024 itibarıyla Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacağını duyurmuştu.