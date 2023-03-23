Hyundai, otomatik şarj robotu geliştirdi Hyundai Motor Grubu, elektrikli araçlar (EV) için otomatik şarj robotu (ACR) geliştirdiğini duyurdu.

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Son yıllarda elektrikli otomobillerin oldukça popüler olmasıyla birlikte, şarj teknolojileri de gelişmeye başladı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli araçlar (EV) için otomatik şarj robotu (ACR) geliştirdi.

Hyundai, elektrikli araçlar için geliştirdiği otomatik şarj robotu ile elektrikli otomobillerin şarj bağlantı noktasındaki erişebilirlik sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Otomatik takıp çıkarıyor

ACR, şarj işlemi için istasyona gelen araca kabloyu otomatik olarak takarken aynı şekilde şarj tamamlandığında da kabloyu araçtan çıkarıyor.

Yapay bir zeka ile çalışan robot, araç tamamen park konumuna geldiğinde şarj portunu açmak için araçla iletişim kuruyor ve içine monte edilmiş bir 3D kamera aracılığıyla tam konumu ve açıyı hesaplıyor.

Robot, daha sonra şarj cihazını alarak aracın şarj portuna sabitliyor ve şarj seansını başlatıyor.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını çıkarabiliyor. Hatta aracın tekrar hareket edebilmesi için şarj portunun kapağını da kapatıyor.

ACR, özellikle karanlık ortamlarda şarj işlemini daha kolay ve rahat hale getirmeye yardımcı olacak.

ACR, 31 Mart-9 Nisan'da 2023 Seoul Mobility Show'da sergilenecek ve daha sonra seri üretime geçerek dünyanın bir çok ülkesinde şarj istasyonlarda kullanılmaya başlanacak.