Hyundai: ÖTV düzenlemesi sert fiyat yükselişlerini engelleyecek

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni uygulamayla ÖTV matrahında ara baremlerin konulmuş olmasının, sert fiyat geçişlerinin bir nebze de olsa önüne geçeceğini vurguladı.

Otomobiller için uzun zamandır beklenen ÖTV matrah güncellemesi, Resmi Gazete'te yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemede, ÖTV matrahı artırılıp, ara dilimler eklendi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen otomobiller için yüzde 45, 50 ve 80 şeklinde üç farklı ÖTV oranı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte, artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde beş farklı ÖTV uygulanacak.

SERT YÜKSELİŞLER ENGELLENECEK

Daha önceki düzende, yüzde 50'lik ÖTV oranı uygulanan otomobillerin yüzde 80'lik dilime geçmesiyle birlikte fiyata ciddi oranda zam geliyordu. Şimdi ise yüzde 50'lik dilimdeki bir otomobil, yüzde 60'lık dilime geçecek ve sert fiyat yükselişleri olmayacak

HYUNDAI'DEN ÖTV AÇIKLAMASI

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Özellikle yerli ürettiğimiz i20 ve BAYON gibi modellerimizde yüzde 80’lik vergi dilimine giren bazı donanımlar şu an yüzde 60 ve 70’lik dilimde yer alıyor. Bu değişiklik sonrası bu modellerimizin fiyatlarında yüzde 6 ile yüzde 11 arasında düşüş oldu." dedi.

Berkel, "ÖTV matrah baremlerinde 2022 yılı başında bir düzenleme yapılmasını bekliyorduk. Yeni uygulamayla ara baremlerin konulmuş olması, sert fiyat geçişlerinin bir nebze de olsa önüne geçmiş oldu. Bu açıdan yıl başında bu düzenlemenin yapılmış olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel, fiyat aralıklarının da değişmesi gerektiğini belirterek, "Yeni uygulamayla birlikte fiyat aralıklarında da bir düzenleme yapılmış olsa daha iyi olurdu. Çünkü araç fiyatları ağırlıkla kura endeksli olduğu için kurlarda yaşanacak olası yukarı yönlü değişim, birçok modelin fiyatının tekrardan bir üst dilime girmesini beraberinde getirecektir. Bu da fiyatlara yansıyacaktır." diye konuştu.



