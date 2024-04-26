Hyundai Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni modellerini tanıttı Hyundai, yüksek performanslı ilk elektrikli modeli IONIQ 5 N, yeni SANTA FE ve TUCSON’u 2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda sergiledi.

AA & Ensonhaber

Hyundai; Yeni Santa Fe'yi, Yeni Tucson'u ve IONIQ 5 N modelini 2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda görücüye çıkardı.

Şirket, en çok rağbet gören elektrikli modellerini Çin pazarında da satışa sundu.

Çin'de uzun yıllardır büyük beğeni toplayan Tucson ve Santa Fe modelleri de müşteri beklentileri karşılamak için Avrupa'daki versiyonlara göre daha uzun ve daha geniş olarak tasarlanıyor.

Geçen yıl Goodwood Hız Festivali'nde tanıtıldıktan sonra büyük ses getiren IONIQ 5 N modeli 'WCOTY- Dünyada Yılın EV Otomobili' seçilmişti.

Hyundai, IONIQ 5 N'i yılın ikinci yarısında Çin'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Kore dışındaki ilk 'N Özel Deneyim Merkezi'ni de Shanghai'da açan Hyundai, potansiyel müşterileriyle günlük ve aylık test sürüşleri gerçekleştirecek.

Toplam 14 model sergileniyor

Hyundai, Pekin Otomobil Fuarı'nda toplam 1208 metrekarelik alandaki standda ziyaretçilerini ağırlayacak.

'IONIQ 5 N' başta olmak üzere toplam 14 modelini sergileyecek olan Hyundai, aynı zamanda hidrojen teknolojisini de ziyaretçilerle paylaşacak.

Ayrıca Hyundai, Contemporary Amperex Technology Co.Limited (CATL) ile Çin'in Yeni Enerjili Araç (NEV) pazarına hitap etmek ve markanın elektrifikasyondaki rekabet gücünü artırmak için bir mutabakat anlaşması da imzaladı.