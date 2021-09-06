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    Hyundai, robot taksisini 2023'te kullanmak istiyor

    Hyundai, Ioniq 5 modelini robot taksiye çevirerek hizmete sunmayı planlıyor. Markanın bu doğrultudaki ilk hedefi ise 2023.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 09:10
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    Hyundai, robot taksisini 2023'te kullanmak istiyor

    Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Tamamen otonom olarak yolcu taşıyan robot taksiler, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde hizmete başladı.

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, sürücüsüz mobiliteye önem veren firmalardan birisi. Şirket, ortak olarak çalıştığı Motional adlı bir firma ile birlikte Ioniq 5 Robotaxi isimli projesini duyurdu.

    2023'TE YOLLARDA

    Hyundai, sürücüsüz taksiye dönüştürülecek Ioniq 5 modelinin 2023 yılından itibaren yollarda olacağını söylüyor. Şoförsüz olan bu taksi, 4.seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacak.

    Hyundai'nin açıklamasına göre robot taksi, 30'dan fazla sensöre, çeşitli kameralara, radarlara ve hatta lidara ev sahipliği yapacak.

    Bu sayede de 360 derecelik hakimiyeti çok iyi olacak araç, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve ultra uzun mesafeli obje tespiti yapabilecek. Aracın gelişmiş makine öğrenimi özelliklerine sahip olduğu da belirtiliyor.

     

    Hyundai, robot taksisini 2023 te kullanmak istiyor #1

    hyundai robot taksi

    hyundai robot taksi

    hyundai robot taksi

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