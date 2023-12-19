Hyundai, Rusya'daki tesisini satıyor

AA & Ensonhaber
Hyundai'den yapılan açıklamada, Rusya’daki faaliyetlerin 2022 yılının Mart ayından bu yana askıda tutulduğu hatırlatılarak, ülkedeki üretim tesisinin satılması yönünde karar alındığı belirtildi.
Bütün hisseler Art-Finance'a satıldı
Şirket, bugün yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek Rusya’daki Hyundai Motor Üretim (HMMR LLC) şirketindeki tüm hisselerini Art-Finance LLC'ye satma planını onayladı.
ifadesi kullanılan açıklamada, Hyundai’nin, Art-Finance ile anlaşmanın son detayları üzerinde çalıştığı kaydedildi.
Reuters, daha önce Hyundai’nin, Rusya’daki üretim tesisini elden çıkarmak suretiyle zararlarını yaklaşık 219,2 milyon dolar azaltmasının beklendiğini duyurmuştu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış