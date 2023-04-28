Hyundai, Rusya'dan tamamen çekilmeyi planlıyor Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor, Rusya'daki üretim tesislerini bir Kazak şirketine satmayı planlıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, otomotiv endüstrisinde geniş yankı buldu. Sektördeki bazı firmalar, Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor, Rusya'dan ayrılmayı planlıyor.

Güney Kore medyasının bildirdiğine göre, Hyundai Motor, Rusya'daki üretim tesislerini bir Kazak şirketine satmayı planlıyor ve satış müzakerelerinin son aşamada olduğu belirtiliyor.

Rusya'daki operasyonlarını geçen yıl askıya alan Hyundai Motor, Mart ayında Rusya operasyonu için "çeşitli seçenekleri" gözden geçirdiğini açıklamıştı.

Hyundai, hükümetten onay bekliyor

Güney Koreli MBC'nin haberine göre, otomobil üreticisi Rus hükümetinden nihai bir onay bekliyor.

Reuters'e yaptığı açıklamada Hyundai Motor, Rusya'daki işinin geleceği için çeşitli senaryoları gözden geçirdiğini ve şu ana kadar herhangi bir karar alınmadığını söyledi.