Hyundai, Singapur'a 300 milyon dolarlık yatırım yaptı

Hyundai, Singapur'a 300 milyon dolarlık yatırım yaptı

Asya ülkesi Singapur, ilk otomotiv yatırımını Hyundai'den aldı. Şirket, 300 milyon dolarlık yatırımla ülkede elektrikli araç üretecek.

Elektrikli araçların oldukça popüler hale gelmesiyle birlikte, birçok otomobil üreticisi çeşitli ülkelerde yatırımlar yapmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Hyundai, elektrikli araç üretmek için Singapur'a 300 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Söz konusu yatırımla ülkede Ar-Ge merkezi açtığını duyuran şirket, şimdilik düşük sayıda elektrikli araç üretimine odaklanacak.

Hyundai'nin Singapur tesisinin güneş ve hidrojen enerji ile üretim yapacağı belirtiliyor. Müşteriler için bir test parkurunun da yer alacağı tesiste, yapay zeka teknolojisi ile üretim yapılacağı kaydedildi.

SİNGAPUR'DA BİR İLK

2040 yılında yollardan içten yanmalı otomobilleri kaldırmayı hedefleyen Asya ülkesi Singapur, Hyundai yatırımı ile birlikte ilk kez bir otomobil üretimine ev sahipliği yapacak.

İngiliz elektrikli süpürge markası Dyson'ın rafa kalkan elektrikli otomobil projesinin de Singapur'da üretilmesi planlanıyordu.

Öte yandan KPMG'nin araştırmasına göre, Singapur dünyada otonom sürüşe en hazır ülke olarak dikkat çekiyor.