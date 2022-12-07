Hyundai Staria’nın 4×4 versiyonu Türkiye’de

Geçtiğimiz mayıs ayında 4x2 versiyonla Türkiye'ye giriş yapan yeni Hyundai Staria'nın 4x4 versiyonu da satışa sunuldu.

Hyundai Motor Company, çok amaçlı kullanım özellikleriyle dikkati çeken yeni MPV modeli Staria'yı geçtiğimiz aylarda tanıtmış ve mayısta ülkemize getirmişti.

Hyundai STARIA, 2,2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Hem ekonomik hem de performanslı olan bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen motorun maksimum torku ise 430 Nm.

Staria 4x4 Türkiye'de satışta

Geçtiğimiz mayıs ayında 4x2 versiyonla Türkiye'ye giriş yapan yeni Hyundai Staria'nın 4x4 versiyonu da satışa sunuldu. Yeni Hyundai Staria 4x4'ün fiyatı 935 bin 950 TL olarak belirlenmiş durumda.

Sürücü odaklı kokpitte 4,2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasiteye sahip.

Hyundai mühendisleri STARIA’nın iç mekanını tasarlarken aynı zamanda yük veya eşya taşınmasına da fırsat veriyor. 60/40 oranında katlanabilen koltukların minder kısımları da üst tarafa doğru yatırılarak ekstra alan sağlanmış oluyor.