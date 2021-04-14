Hyundai Staria'nın teknik özellikleri belli oldu

Minivanlara olan güvenini her fırsatta dile getiren Hyundai, Staria isimli modelini pazara sürmeye hazırlanıyor. İşte yeni Hyundai Staria'nın teknik özellikleri...

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, çok yakında yeni minivan modeli Staria'yı duyurmaya hazırlanıyor.

Bir minivan modeline göre çok şık ve fütüristik görünen Staria, ön kısmındaki uzun LED ışık takımı ve stop takımları ile Ioniq 5'i andırıyor.

Araca önden baktığımızda da oldukça yenilikçi bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Hatta Hyundai, bu tasarımın "uzay gemisinden" yola çıkılarak ortaya çıkartıldığını söylüyor.

Yaklaşık 3 hafta önce tasarımını sizlerle paylaştığımız Staria'nın şimdi de teknik özellikleri açıklandı. Gelin yeni Hyundai Staria'ya daha yakından bakalım.

HYUNDAI STARIA TEKNİK DETAYLAR

2 ile 11 koltuklu düzenlere sahip olacak Staria 5.253 milimetre uzunluğa, 1.997 milimetre genişliğe ve 3.273 milimetre aks aralığına sahip. Binek versiyonu 1.990 milimetre yüksekliğe sahip olan araç, ticari olarak tercih edildiğinde 2.000 milimetre yüksekliğe kavuşuyor.

Eğer iki ya da üç koltuklu panelvan modelini tercih ederseniz, Staria'nın tam 5.000 litre bagaj hacmi sunacağını da belirtelim.

Staria'nın Avrupa'ya giriş yapacak versiyonu sadece 2.2 litrelik turbo dizel motor ile satışa sunulacak. Bu motor 175 bg güç ve 431 Nm tork üretebiliyor. Altı ileri vitesli manuel ya da 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilecek olan bu ünitenin benzinli türevi ise sadece diğer pazarlarda satışta olacak.

Hyundai'nin açıklamalarına göre Staria'nın büyük limuzin, ambulans ve kampçı türevleri yakın zaman içerisinde bizlerle olacak. Hatta model hidrojen destekli bir motor seçeneğine de ilerleyen günlerde kavuşacak.



