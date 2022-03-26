Hyundai, şubatta 10 binden fazla elektrikli Ioniq 5 sattı

Tamamen elektrikli Ioniq 5'in satışları, şubat ayında ilk kez 10 bin barajını aştı.

Hyundai Motor Grubu'nun (HMG) tamamen elektrikli sürdürülebilir mobilite modeli IONIQ 5, yeni bir başarıya imza attı.

Tamamen elektrikli Ioniq 5'in satışları, şubat ayında ilk kez 10 bin barajını aşarak şirket rekorunu kırdı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI 3 KAT ARTTI

Şubat ayında satılan elektrikli araç sayısının 13 bin 659 adet olarak açıklayan Hyundai; hem tamamen elektrikli, hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç kat artış kaydetti.

Tamamen elektrikli ve hibrit modellerde, Hyundai'nin şubatta en çok sattığı ilk 3 model şu şekilde: