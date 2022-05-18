Hyundai, sürücüsüz taksi konseptini hayata geçiriyor

Güney Koreli Hyundai, geliştirdiği sürücüsüz taksiyi yollara çıkaracağını açıkladı.

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Tamamen otonom olarak yolcu taşıyan robot taksiler, Çin başta olmak üzere bazı ülkelerde hizmete başladı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, sürücüsüz mobiliteye önem veren firmalardan birisi. Şirket, ortak olarak çalıştığı Motional adlı bir firma ile birlikte Ioniq 5 Robotaxi isimli projesini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Yollara çıkıyor

Hyundai, geliştirdiği sürücüsüz taksiyi yollara çıkaracağını açıkladı. Koreli üreticiden yapılan açıklamaya göre, sürücüsüz otomobil, 2023 yılından itibaren ilk olarak Las Vegas’ta hizmete başlayacak.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisinin entegre edildiği ve bu sayede sürücüsüz olarak hareket edebilen taksinin, dikkatli ve kurallara uyan bir sürücüyü andıran davranışlar sergilediği belirtildi.

Öte yandan, sürücüsüz aracın gövdesine yerleştirilen 30’dan fazla sensör aracılığıyla tamamen kendi kendine hareket edebildiği, araçtaki kombine radarların, ön ve arka kameralar ile birlikte trafikteki yayaları, objeleri ve diğer araçları tespit eden özel bir algılama ve yapay zeka sistemine sahip olduğu bildirildi.



